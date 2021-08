Alt for mange unge føler sig forkerte og ulykkelige i deres egen krop

Mange unge føler sig forkerte og ulykkelige i deres krop, og denne negative kropsopfattelse er forbundet med stress, depression og spiseforstyrrelser. Kropsutilfredsheden bliver en katalysator for den markante og voksende mentale usundhed blandt unge kvinder. En undersøgelse fra Vive viser, at 62 procent af de unge mellem 16 og 20 år er utilfredse med deres krop. Mens en stor del af pigerne gerne vil tabe sig, ønsker mange drenge at tage på i vægt.

Der er næppe tvivl om, at det er samfundets kropsidealer, der forklarer forskellene mellem de to køn: Piger skal være tynde, mens drenge skal være muskuløse. De unge ser sig i spejlet og sammenligner deres krop med fotoshoppede og virkelighedsforvrængede billeder af kammerater og kendisser på de digitale medier. Især pigerne er ramt, og 38 procent af pigerne i 9. klasse redigerer jævnligt deres billeder, inden de lægger dem op på de sociale medier.

Netavisen Zetland fortæller om et nyt projekt, hvor forskere gennem seks år fulgte mere end 15.000 newzealændere, både kvinder og mænd, i alderen 18 til 94 år for at undersøge, hvordan de havde det med deres krop – og om det forhold forandrede sig med alderen. Studiet viser, at kropstilfredsheden stiger med alderen, ikke mindst for kvinderne, der også i denne undersøgelse er dem, der har været mest util