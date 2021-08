Onlinesupermarked lover levering inden for 10 minutter. Det passer bare ikke

Det tyske onlinesupermarked Gorillas lover en lynhurtig levering af dagligvarer, inden for 10 minutter. ’Hurtigere end dig’, skriver virksomheden i sin markedsføring. Men det har vist sig, at kunderne ikke helt kan regne med, at det går så stærkt.

Leveringstid er en central del af Gorillas’ markedsføring og bliver præsenteret som det, der adskiller onlinesupermarkedet fra konkurrenterne. Ikke desto mindre garanterer Gorillas ikke, at varerne bliver leveret inden for 10 minutter. Det fremgår af købsvilkårene, man som kunde skal acceptere:

»Gorillas gør alt for at levere ordrer inden for 15 minutter efter afsendelse af bekræftelse på, at levering er igangsat, men giver ingen garanti for det nøjagtige leveringstidspunkt«.