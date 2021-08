Lynguide: Her er 6 overvejelser, hvis du er i markedet for en plug-in-hybrid

Plug-in-hybrider er biler, der har både en indbygget elmotor med et batteri og en benzin-/dieselmotor. Bilerne har to ’benzindæksler’ – et til brændstof, et til ladekablet. Ideelt kører plug-in-hybriden 40-70 km på strøm, hvorefter benzinmotoren slår til. Kørslen lader også batteriet op: Når man bremser, genereres der strøm på samme måde som i en elbil.

Plug-in-hybrider er kontroversielle, da de både kan køres ’grønt’ og ’sort’. Men mange mener, at en plug-in-hybrid kan være en god grøn løsning for nogle. Her er seks opmærksomhedspunkter for dig, der overvejer hybridvejen.

Plug-in-hybrider er især velegnede til folk, der har et pendlerbehov inden for bilens elektriske rækkevidde. Gennemsnitsdanskeren pendler 42 km til og fra arbejde, og det kan mange af markedets plug-in-hybrider klare.