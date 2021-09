Rekord: Knap hver femte solgte bil i august var en elbil

Der har været godt gang i salget af elbiler i august. Her udgjorde biltypen en rekordhøj andel af de solgte biler. Der blev sidste måned solgt i alt 3.050 nye elbiler. Det svarer til, at knap hver femte solgte bil i august var en elbil, viser tal fra De Danske Bilimportører, der er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark.

Tælles antallet af solgte plug-in-hybrider med – som både kan køre på el og benzin – udgjorde de opladelige biler 40 procent af salget. Det er dobbelt så højt som samme måned sidste år.

Ifølge De Danske Bilimportørers direktør, Mads Rørvig, skyldes stigningen blandt andet, at der er kommet flere modeller at vælge imellem. Udbuddet af modeller af elbiler og plug-in-hybridbiler er steget til 74 i tredje kvartal i år fra 46 samme kvartal sidste år. Omvendt begrænser det dog salget, at der ikke er så mange ladestandere til bilerne rundt omkring i Danmark, mener han.

