»Det er rystende«: 85 procent af æglæggende høns har brud på brystbenet

I den største undersøgelse af sin slags har forskere fra Københavns Universitet fundet frem til, at 85 procent af danske æglæggende høns har brud på brystbenet.

Gitte Buchhave, direktør i dyrebeskyttelsesorganisationen World Animal Protection Danmark, kalder undersøgelsen for rystende.

»Jeg synes, det er rystende, at dyr i vores fødevareproduktion skal lide på grund af den mad, vi indtager. Det gør mig rigtig ked af det«.

Hos Dyrenes Beskyttelse opfordrer man Rasmus Prehn (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, til at handle øjeblikkeligt. Dyrene skal beskyttes bedre, fortæller Birgitte Iversen Damm, chefkonsulent for landbrugsdyr og mink i Dyrenes Beskyttelse.

»Nu hvor omfanget af det her er kendt, er det op til branchen og fødevareministeren at sørge for, at problemet bliver bragt til ophør med det samme. Jeg forventer, at ministeren medvirker til, at der bliver sat gang i en ændring, så høns kan avles på en anden og mere naturlig måde. Og at han stiller krav om, at man udskyder tidspunktet for æglægning«.

Forbrugerne har også et ansvar

Forskerne har undersøgt op mod 4.800 høns fordelt på 40 flokke. Næsten 4.100 af dem havde brud på brystbenet. Det er et tegn på, at der skal ske en radikal ændring i fødevareproduktionen i Danmark, fortæller Gitte Buchhave.

»Det er et symptom på, at vores produktion er helt forkert, når vi presser dyrene til det yderste. Produktionsselskaber og producenter har et ansvar, og det har vi også som forbrugere. Det drejer sig i sidste ende om, at man ønsker at have en så effektiv og billig produktion af fødevarer som muligt. Og det kommer til at gå ud over dyrene«, siger hun.

Forskerne vil nu undersøge, hvor stor effekt forskellige tiltag kan have på at afhjælpe problemet og derigennem højne dyrevelfærden. Det er positivt, og det skal gerne ske hurtigt, understreger Gitte Buchhave og kalder det en »hastesag«.

Bruddene, som hønsene pådrager sig, sker efter alt at dømme, fordi hønsenes krop bliver presset til bristepunktet af »uforholdsmæssigt« store æg, når de skal ud.

