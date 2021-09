Boligsalget er fladet ud og nærmer sig normalen før corona

Boligmarkedet har været brandvarmt under coronakrisen, hvor priserne er steget støt. Men den seneste tid er dampen aftaget.

I august blev der solgt cirka 7900 boliger i Danmark. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af størstedelen af de danske ejendomsmæglere.

Det er 15 procent færre end i samme måned sidste år og det næstlaveste niveau i år, skriver Boligsiden i en pressemeddelelse.

Ifølge boligøkonom Kasper Fredløv Sonberg, Boligsiden, er salget i august fladet ud, efter det i juli var på det traditionelle sommerniveau.

»Det lavere antal handler bidrager også til, at priserne stabiliserer sig, hvilket vi har set igennem de seneste måneder, og dermed nærmer boligmarkedet sig generelt mere normale tilstande, end vi har set under corona«, siger han i meddelelsen.

Den høje fart på boligmarkedet fik før sommerferien Det Systemiske Risikoråd til at opfordre til et indgreb for at tøjle prisstigningerne.

Opfordrer til stramning for adgang til afdragsfri lån

Rådet, der holder øje med risici i finanssektoren, opfordrede til, at der blev strammet for adgangen til nye afdragsfri lån.

Indtil videre har regeringen dog afvist at følge opfordringen fra rådet, der har en rådgivende rolle.

Ifølge makroanalytiker Mathias Dollerup Sproegel, Sydbank, er de nye tal gode nyheder. Genåbningen ser i hans optik ud til at have skabt en naturlig opbremsning i handelsaktiviteten.

»Hvis boligmarkedet var blevet ved med at trodse tyngdeloven, kunne hårde indgreb blive nødvendige for at afværge en boligboble, skriver han i en kommentar.

Han vurderer, at der nu er opstået en bedre balance på markedet. Og det forventer han fortsætter den kommende tid.

»Det er stadig sælgers marked. Men ubalancen udjævnes gradvist, lyder det fra analytikeren.

Gribes der ikke ind, skal regeringen senest tre måneder efter henstillingen sende et svar på, hvorfor det ikke sker. Deadline er 22. september.

ritzau