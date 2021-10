Christian sælger sin elbil: Hans dagbog viser, at halvdelen af hans ladeforsøg mislykkedes

Fakta

Christians ladedagbog

I maj-juni måned førte Christian Lundstrøm en ’ladedagbog’ for at dokumentere forholdene. Her er dagbogen i uredigeret tilstand. AC er de langsomme ladere. DC er de hurtigere ladere. kW er laderens effekt – altså hvor hurtigt den kan lade. kWh er mængden af strøm, han får på.

12.maj 20.50: Indkøb butikscenter 1-50 kW DC/AC lader begge udtag optaget.

14. maj 11.40: Indkøb butikscenter 2-50 kW DC/AC lader begge udtag optaget, 7 af 9 AC-stik optaget. Får ladet 10 kWh.

14. maj 12.55: Indkøb butikscenter 2-50 kW DC/AC lader begge udtag stadig optaget, nu to andre biler.

14. maj 15.30: Indkøb butikscenter 1-50 kW DC/AC lader DC optaget, AC-stik konstateres defekt efter parkering.

16. maj 16.10: Træning butikscenter 3-20 kW DC lader optaget. AC tilgængelig. Får ladet 10 kWh.

17. maj: Kundebesøg, nærmeste lader 1 km

17. maj: Arbejde 10 kWh opladning

18. maj: Kundebesøg, nærmeste lader 3,5 km. Nul ladestandere i by med knap 20.000 indb.

21. maj: Kundebesøg, flere ladestandere – flot! Opladning startet, men afbrudt få minutter efter bilen blev forladt – teknisk fejl, tak for ingenting EON. 0 kWh

21. maj 17.40: Coronatest. DC/AC-lader i nærheden. Optaget af benzinbiler, ingen parkeringsregler! 1 ledig AC-lader. Kunne ikke starte med gængse brikker, skulle først oprettes som kunde hos Spirii osv. Ingen ladning.

22. maj 16.30: Træning ved butikscenter 1-50 kW/AC. AC virker igen, optaget af plugin-hybrid og en time senere af en Tesla. DC ledig, første gang i 10 dage! 27 kWh.

28. maj: Kundebesøg, mange ladestandere. 1,5 timers opladning uden afbrydelser.

28. maj: Arbejde efter kundebesøg. Får den sidste af 11 ladere (officielt en gæstelader). Alle øvrige optaget af ladende elbiler/plugin-hybrider eller benzinbiler og elbiler, der ikke lader trods skiltning. Endelig en fuld opladning.

7. juni: Kundebesøg. Kunde har udbygget med adskillige ladere de seneste år. I alt ca. 30 stk. Kl. 9 alle optaget. For et år siden var der altid muligt at lade.

10. juni: Restaurantbesøg Vesterbro. Der skulle være 14 stik og 10 ledige i nærheden af restauranten. Alle var optaget af enten parkerede elbiler eller fossilbiler pga. mgl. skiltning ved 8 nye.

12. juni: AC ladning lokal ny 25 A / 6,6 kW Clever standere. Drosler ned til 3,5 kW efter 1 min. Ladning afbrudt i løbet af natten ved 93 pct. SOC, bil var sat til 100 pct.

Vis mere