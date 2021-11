Test af flydende håndsæber: Den billige fra Netto er bedst

En ting har vi alle lært, siden coronavirussen overrumplede os: Vi skal vaske hænder mange gange om dagen, og vi skal gøre det omhyggeligt. Mange af os har været så grundige, at vi har fået røde og udtørrede hænder, men sådan behøver det ikke være, fortæller de to dommere bag dagens test af flydende håndsæbe for Lørdagsliv.

Når man vælger sæbe, skal man sørge for at vælge en type, der ikke er svær at skylle af. Det er faktisk det vigtigste, pointerer Louise Brink Larsen og Louise Rosenstjerne fra Nordsjællands Kosmetologskole.