Jeg frygter en ny kogræsserkatastrofe

Da en brandbil spredte skum ud over en græsplæne foran Krabbesholm Højskole for snart 20 år siden, anede vi ikke, hvad det var for noget stads. Børn og voksne kastede sig grinende og hvinende ud i den hvide, bløde og ret fedtede masse. Mine to ældste børn, som nu er i slutningen af 20’erne, var med i flokken.

I dag ved vi, at selvsamme skumtype har skabt omfattende forurening på en mark i Korsør. Mennesker i det kogræsserlaug, der har spist kød fra kvæget på marken, har stærkt forhøjet indhold af stoffet PFOS i blodet. Et perfluorerende stof (PFC), som øger risikoen for forhøjet blodtryk, fedme og diabetes og forringer børns immunforsvar.