Dommerne elsker dem. De amerikanske sandwichkiks, der går under navnet Oreo. Kiksen blev introduceret allerede i 1912 og er siden blevet den bedst sælgende kiks i USA, og efter sigende også i hele verden. Kiksen består af to kakaosmåkager, der er trykket sammen om en vaniljecreme. Kiksen er kendt for sin sprødhed. Cremen for sin cremethed. Nogle vælger endda at dreje de to kiks fra hinanden for at slikke cremen af først og derefter spise

kiksene.