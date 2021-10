Bryghus udsat for to shitstorme om øletiketter til partier. Nu vælger bestyrelsen side

Lørdag fortalte Thisted Bryghus, at det ikke længere ville lave øletiketter til politiske partier. Men søndag lyder det fra bryghusets bestyrelse, at der ikke bliver sat et stop ved konceptet private labels, og at partier fortsat kan få lavet etiketter. Det fremgår af en pressemeddelelse, der er underskrevet af bestyrelsen.

Sagen omhandler et Facebook-opslag fra lørdag, hvor Thisted Bryghus skrev, at det ikke længere ville tilbyde at lave øletiketter til partier. Årsagen var, at det var blevet mødt med skepsis, at bryghuset har lavet etiketter til partiet Nye Borgerlige, ligesom det også tidligere har gjort til Socialdemokratiet og SF.

»Vi kan godt forstå, at nogle af vores højt skattede kunder reagerer lige nu, og at nogle er sure. Til det kan vi kun lægge os fladt ned og beklage. Havde vi vidst, at den her sag ville give os så mange ridser i lakken, havde vi aldrig produceret øl til hverken Nye Borgerlige – eller andre politiske partier. Det kommer vi heller ikke til at gøre fremtiden«, stod der i Facebook-opslaget.

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, sagde efterfølgende til TV 2, at hun ærgrer sig over beslutningen hos Thisted Bryghus. Særligt passagen i bryghusets Facebook-opslag, hvor der står, at det er vigtigt for bryghuset at understrege, at man ikke blander sig i politik, at man er partipolitisk uafhængig, og at man »tager afstand fra enhver form for racisme«.

»Jeg er ærgerlig over, at Nye Borgerlige bliver forbundet med sådan en kommentar«.

På sociale medier gav andre udtryk for, at Thisted Bryghus lå under for den såkaldte cancel culture med sin beslutning. En af dem var Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen:

Ifølge Thisted Bryghus’ bestyrelse var det da også et »forhastet og forkert opslag«, og beslutningen om at stoppe tilbuddet om konceptet med såkaldte private labels er derfor ikke gældende.

»Bestyrelsen forventer klart, at Thisted Bryghus både nu og for fremtiden betjener alle mulige kunder, uanset politisk observans«, lyder det i pressemeddelelsen.

ritzau/politiken.dk