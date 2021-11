Krammebamsen tager det farlige ud af børnenes besøg på hospitalet

Jeg husker, da mit barnebarn Kristian faldt på cykel i børnehaven og slog hovedet så slemt, at han var bevidstløs et øjeblik. Ambulancen kom og kørte ham til Rigshospitalet. Det var gudskelov ikke alvorligt, men der var meget postyr, og det kunne været blevet en traumatisk oplevelse. Men i stedet blev det en rigtig god oplevelse. For Kristian blev mødt af en sød sygeplejerske, der forærede ham en af TrygFondens isbjørnekrammebamser. Det var krammebamsen, han holdt sig til, og det var den, han smilende og stolt viste frem og talte om, da han var hjemme igen.

Krammebamsen kan gøre mødet med sundhedsvæsnet mindre ubehageligt, både for barnet og for dets forældre, og den kan spille en vigtig rolle i at forberede barnet på behandlingen. Men man kan altså ikke bare lige stikke barnet en bamse i forbifarten. Overleveringen er vigtig. Bamsen skal overrækkes af sundhedspersonalet. Der skal følge en lille historie med, og herunder kan bamsen bruges til at forklare og demonstrere, hvordan f.eks. narkose og operation skal foregå. På den måde bliver det hele mindre farligt. Børn, der får en krammebamse, græder mindre, når de bliver stukket. De har også brug for mindre beroligende medicin.