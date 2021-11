Læser til Bente Klarlund: Er det en dårlig vane altid at pakke en banan i tasken?

Jens Kristian Vittrup Rasmussen: For nylig blev du citeret for følgende i Politiken: »»Jeg tør godt på baggrund af den aktuelle og tidligere forskning gå så langt som til at sige, at der ikke er noget som helst, der tyder på, at det er godt at snacke og gå og småspise hele tiden. Så hvis jeg skal komme med et godt råd, vil jeg sige: Spis måltider, og det er helt i orden at springe et eller to over en gang imellem«.

Dette har jeg to spørgsmål til: Gælder dette også, hvis man har høj forbrænding? (Jeg er for eksempel knap 2 meter høj, tager ikke på i vægt og spiser gerne 4-5 måltider om dagen). Gælder dette også, hvis man oplever, at lavt blodsukker fører til, at man bliver sløv, utilpas, i dårligt humør etc.? Og at det derfor er blevet en god vane at have en banan i tasken, så man ikke bliver for sulten i løbet af en dag.