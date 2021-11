Klarlunds brevkasse: Bryder mælk i kaffen min faste?

? Susanne Kindt: Jeg har med interesse læst om forsøg med faste. Jeg vil høre, om mælk i kaffen ’bryder’ fasten, for jeg fandt det o.k. at springe aftensmaden over, men tidlig morgen uden kaffe med mælk var noget tamt. Og hvad med kronisk medicin, der skal tages jævnt over dagen?

!Bente Klarlund Pedersen: På tværs af dyrearter har man længe været klar over, at dyr på kalorierestriktion lever længere. Forskningen har efterhånden påpeget, at effekten primært er til stede, når kalorierestriktionen bliver administreret i form af fasteperioder, f.eks. at dyrene ikke spiser om natten eller kun får ét måltid i døgnet.