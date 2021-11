Klarlunds brevkasse: Sund – eller sygeligt optaget af mad?

Pi: Kan du forklare lidt om, hvad forskellen er på at have en sund livsstil og at have ortoreksi? Måske bare generelt fortælle lidt om ortoreksi, for jeg føler, at det er en meget ukendt sygdom.

Bente Klarlund Pedersen: Ved anoreksi og bulimi er man sygeligt optaget af mængden af mad. Ved ortoreksi er man sygeligt optaget af, hvad det er, man spiser. Man opfinder egne diæter og udelukker bestemte madvarer fuldstændig fra sin kost. Der findes ortorektikere, der kun spiser mad med en bestemt farve, og nogle, der kun lever af proteiner. Fællesnævneren er, at enkelte kostråd overdrives. Hvis man fra officiel side siger, at det er sundt at spare på fedtstoffer, så undgår ortorektikeren alt fedt. Overdreven motion med for eksempel timelange daglige sekvenser i fitnesscentret er et andet eksempel på, at sundheden kan kamme over. Det er imidlertid ikke diætens strenghed eller antallet af maratonløb alene, der definerer, om der er tale om kropslig navlebeskuelse, der ender i sygelig sundhed. Men det er problematisk, hvis diæter og motion bliver vigtigere end for eksempel familieliv og venner. Har man så mange regler for sin livsførelse, at det bliver for besværligt a