Forbrugerne svinger lystigt kortet på barer og restauranter

Forbrugerne strømmer ud på restauranter, barer og hoteller. I andet og tredje kvartal har de brugt 25 procent flere penge på deres betalingskort på oplevelser, som i dette tilfælde er hoteller, barer og restauranter, end før corona-nedlukningen, viser tal fra Nationalbanken.

»Det er ganske enkelt vildt og viser, at danskerne i den grad har skruet op for forbruget i oplevelseserhvervene hen over sommeren«, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

Hos brancheorganisationen Horesta kan man mærke, at danskerne igen går ud og bruger penge på oplevelser.

»Det er dejligt at se, at danskerne er ude at bruge penge igen. Det er noget, vi mærker i form af travlhed rigtig mange steder i landet«, siger Nadeem Wasi, medlemschef for Horesta.

Savner udenlandske turister

Men der er stadig enkelte hår i suppen. Der er nemlig flere steder, der lever af udenlandske turister. Og de er ikke vendt tilbage i samme grad.

»Vi savner først og fremmest vores udenlandske gæster. De af vores virksomheder, som lever af udenlandske gæster, er stadig et godt stykke fra at være i mål«, siger Nadeem Wasi.

Mange restauranter, barer og hoteller har opbygget en stor gæld under nedlukningen. Og der skal tjenes en masse penge, hvis der skal betales af på den. Men branchens mangel på arbejdskraft, de manglende udenlandske gæster og stigende priser på energi og fødevarer gør det svært at banke gælden ned.

Den samlede kortomsætning i tredje kvartal var på 192 milliarder kroner. Forbruget på betalingskort er steget 5,8 milliarder kroner fra andet til tredje kvartal. Det svarer til en fremgang på 3,1 procent.

»Det er en meget betydelig fremgang, der viser, at de danske forbrugere er kommet flyvende ud af vinterens nedlukning«, siger Tore Stramer.

Under nedlukningen har forbrugerne handlet mere online. Men tallene viser, at de nu er vendt tilbage til de fysiske forretninger. Her er niveauet nu igen det samme som før nedlukningen.

