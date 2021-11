Guide: Sådan slår du op, hvor udsat dit hus er for skybrud, stormfloder eller højt grundvand

Fremtiden er svær at spå om, men det er fornuftigt at prøve at fremskrive vejr, vind og vandstand, hvis man skal købe eller sælge hus – eller bare for at kunne forebygge vandskader.

Heldigvis har klimaforskere og meteorologer i blandt andet DMI og Miljøstyrelsen udviklet et værktøj, hvor du kan slå din egen adresse op for at få et fingerpeg om vand på din matrikel og i dit kvarter.

Kamp hedder det, og det findes meget passende på hjemmesiden Klimatilpasning.dk som et af flere værktøjer. I Kamp skal du vælge, om du vil se, hvordan nedbør, grundvand, vandløb eller havet kan komme til at påvirke din bolig fremover. Når du har valgt det, kan du eksperimentere med at sætte vandhøjden.

Husk, at oplysningerne er skøn, og at de måske ser helt anderledes ud, hvis du og naboerne – eller kommunen – har bygget diger eller på anden måde forebygget vandskader.

Og husk, at du både kan se, hvordan en almindelig vandstigning påvirker dig og dit kvarter, og hvordan en stormflod kan virke.

Tag et klimatjek på boligen

Endnu mere enkelt kan du tjekke din adresse, og hvor udsat den måtte være, hos videncentret Bolius, bolius.dk/vandetkommer, som er fonden Realdanias boligrådgivning.