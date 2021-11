Truslen om stormfloder bekymrer to ud af tre københavnere

Hele 64 procent af indbyggerne i hovedstaden er bekymret for, at stormfloder kommer til at skylle ind over byen.

Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for udviklings- og driftsselskabet By og Havn, som blandt andet står bag udviklingen af Nordhavn og Ørestad.

På spørgsmålet: Hvor bekymret er du for, at København rammes af stormflod inden for de kommende 20 år?, svarer 45 procent, at de er bekymrede, mens 19 procent er meget bekymrede.

Det er på tide at komme i gang med kystbeskyttelse af byen, mener adm. direktør i By og Havn, Anne Skovbro.

»Mens vi ikke ved, hvornår den næste stormflod rammer, ved vi dog, at der forventes havvandsstigninger på op til en meter i Københavns Havn frem mod det 21. århundrede, og hvis en storm, som stormen Bodil kommer igen med samme styrke, som vi så tilbage i 2013, samtidig med at vandet er steget, så vil vi se alvorlige oversvømmelser mange steder i byen og store økonomiske tab til følge«, siger Anne Skovbro.

Bodil fik vandet til at stige med knap 1,70 meter i Københavns Havn, mens den blandt andet i Roskilde Fjord var skyld i kraftige oversvømmelser. Forskere i klima og økonomi har regnet på, hvordan en alvorlig stormflod kan komme til at betyde skader for over 60 milliarder kroner i Københavns Kommune.

En del af den kystbeskyttelse, By og Havn taler for, er en ny halvø ud for Refshaleøen i København, Lynetteholm. Den skal både fungere som et dige og samtidig bebygges med nye boliger. Modstandere af Lynetteholm mener blandt andet, at byggeriet vil ødelægge miljøet, at byggeplanernes klimaaftryk ikke er undersøgt, og at der bør findes en anden løsning til at beskytte kysten.

Svært at forstå ekstrem storm

Men det er generelt vanskeligt for byer at få deres borgere til at bakke op om dyre projekter til kystbeskyttelse og klimasikring, siger seniorforsker Toke Emil Panduro fra Aarhus Universitet. Han har undersøgt, hvor længe folk husker stormfloder og skybrud, og hvor alvorlige de var.

»Det er ikke sådan, at folk ikke har præferencer for at være beskyttet mod stormflodshændelser. De er bare ikke specielt opmærksomme på problemet, og det er ikke noget, der fylder meget i deres bevidsthed«, siger Toke Emil Panduro, som peger på, at dyr offentlig klimasikring som regel begynder med en voldsom hændelse. Blandt andet blev budgettet for klimasikring mod skybrud sat drastisk op, efter at en voldsom skylle gav våde kældre i 2011.

»Det starter jo med en oversvømmelse. Før er det svært at gennemføre store klimatilpasningsprojekter«, siger seniorforskeren.