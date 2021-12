Eksperter: Sæt nu fuld fart på det tredje stik

En lynudrulning af det tredje stik er det bedste og måske eneste middel mod den smitsomme nye coronavariant, omikron, der forventes at dominere i smittestatistikkerne inden for de næste to måneder.

Derfor skal vaccinationskapaciteten op, og yngre grupper skal inviteres hurtigere. Det siger en række eksperter til Politiken efter en turbulent udrulning af revaccinationsindsatsen, hvor det har været svært at finde tider, og hvor myndighederne nu forsøger voldsomt at opskalere kapaciteten. Og myndighederne er nu gået i gang med at undersøge problematikken.