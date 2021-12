»En rædselsfuld beslutning«. Mange danske familier er i tvivl om vaccine til børnene

Skal man, skal man ikke ... Maria har bestilt tid til i morgen torsdag til at få vaccineret Mattias på 11 år. Nu skal de tale om, hvorvidt de skal slette tiden. Hun synes nemlig, det er helt forkert at skulle vaccinere sin søn for noget, han ikke kan blive syg af - for at beskytte nogen, der allerede har fået 3. stik, når hans vaccinering er færdig.