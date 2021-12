»At få en ny hobby er jo en sindssygt god gave«

På bare et år har Rikke Mia Skovdal lært at brodere, fundet sit eget udtryk og sælger nu sine værker på Instagram. Hun fortæller, hvordan et broderisæt til børn og hurtige succesoplevelser var med til at fange hende – og anbefaler nybegyndere at gøre det samme.