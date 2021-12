Flæskestegen er på retur som hovedingrediens juleaften. Den skal ifølge Coops undersøgelser serveres på 59 procent af de danske juleborde, mens der for 5 år siden i 2016 var gris på menuen i hele 67 procent af husstandene. 72 procent oplyser, at de planlægger at spise and i år.

Alligevel er der jubel at spore i en nyhed fra Danish Crown, som kan sælge alt, hvad de producerer af højkvalitetsflæskestege.