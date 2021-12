Her bruger de flest penge på nytårskrudt

Danskerne forventer at købe krudt og raketter for 450 millioner kroner frem mod nytårsaften.

Det viser en undersøgelse, som organisationen Dansk Erhverv har foretaget blandt 1510 personer.

»Det er nogenlunde samme niveau som sidste år. Men tendensen er, at der er lidt færre, som vil købe fyrværkeri. Til gengæld vil de bruge lidt flere penge på det«, siger politisk konsulent Frederik Bergenfelt Friis.

Det er cirka hver fjerde husstand, der har planer om at købe nytårskrudt.

De vil i gennemsnit købe for 160 kroner per husstand.

»Det er især mænd i alderen 40 til 49 år, der er glade for at købe fyrværkeri. Og så kan vi også se, at særligt én landsdel - Vestjylland - køber mere fyrværkeri end andre dele af landet«.

»Her køber man i gennemsnit for 250 kroner per husstand«, siger Frederik Bergenfelt Friis.

Til sammenligning forventer nordjyderne og københavnerne at bruge 130 kroner per husstand.

Det fremgår også af undersøgelsen, at syv procent af de adspurgte forventer at bruge mere end 800 kroner på krudt og kugler til årets sidste aften.

Svarene er indhentet i starten af december, før der blev indført skærpede restriktioner.

Nattelivet er siden lukket ned som følge af stigende smittetal, og restauranter skal lukke klokken 23.

Det er ifølge konsulenten svært at forudse, hvad restriktionerne kommer til at betyde for salget af krudt.

»Der kan være nogle, der køber mere krudt, fordi de ikke skal ud i nattelivet. Omvendt kan det også være, at nogle vælger at købe mindre, fordi de nu ikke skal fejre nytår med så mange«.

»Så det kan gå begge veje for salget«, vurderer Frederik Bergenfelt Friis.

Man kan købe fyrværkeri i butikkerne fra 15. til 31. december. Det må fyres af i perioden fra 27. december til og med 1. januar.

