Pia Kristensen undrede sig, da hun i slutningen af november måned så beløbet, der var trukket aconto via hendes automatiske betalingsaftale.

Kvartalet forinden havde hun betalt 4.400 kroner for naturgas til sin 320 kvadratmeter store bolig i Aabenraa Kommune. Nu skulle hun pludselig betale næsten 9.100 kroner for at sikre vand og varme til hende og hendes to voksne børn i tre måneder. Dertil kommer hvert kvartal et distributionsgebyr til gasudbyderen på cirka 5.000 kroner.