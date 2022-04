Bi 1: Korn-valmue Papaver rhoeas understreger med sine silkeagtige kronblade et poetisk, lidt vildt og uformelt grøftekantsudtryk. I en buket vil kronbladene hurtigt drysse af, men de støvgrønne frøkapsler er flotte i sig selv. Kornvalmue bliver 40 - 60 cm høj. Så frøene direkte på voksestedet, og hold jorden fugtig. Klip de afblomstrede frøstande af, så snart de har tabt kronbladene. Så vil den blive ved med at blomstre i mange måneder. Lad de sidste frøstande modne på stilken, så vil planten så sig selv og komme igen året efter. Her er det sorten Mother of Pearl med hvide og blegrosa blomster fra Nelson Garden.