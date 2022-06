Topkarakter til testvinderen: Du skal klart vælge den originale cookie dough-is

Is med dejklumper i blev første sprøjt i den amerikanske istsunami, der er skyllet ind over Danmark siden 2005. Da kom Ben & Jerry’s til landet, og det er også deres is, der suverænt vinder Politikens test. Ingen kopier kommer i nærheden af originalen.