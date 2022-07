Familien Sørensen levede som det, man kaldte en »svampefamilie«: Kolonihaverne skulle være et værn mod druk og dårligdom

Kolonihavebevægelsen er fortællingen om et Danmark under opbygning og ombygning. Det er fortællingen om en arbejderklasse, som skulle holdes fra revolutionært oprør og som også ville have del i livets goder, det sunde og det skønne. Nu kommer den uundgåelige modernisering drevet af nye generationer med nye kolonihavedrømme.