Pludselig må modeller gerne have deller, smalle skuldre og masser af appelsinhud

Der hang hun i månedsvis i al sin mægtighed, og hver morgen så jeg op fra min cykel, følte mig lidt opløftet og tænkte den samme tanke: ’Det her er da ret vildt. Det her er da ret cool’. Ikke bare vælger et af verdens største fashionbrands en såkaldt ’stor model’ – hun får også en af Københavns største og mest synlige placeringer.