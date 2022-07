I Vennelyst er et generationsskifte på vej: Der er mange af de yngre, der har nok i deres egen have

De yngre generationer er på vej ind i de danske kolonihaver. Mange af dem kommer med nye drømme for kolo-livet, og det er ikke altid let at få til at spille sammen med den ældre generation. Tag med ud i H/F Vennelyst.