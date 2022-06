Forvirret i sommervarmen? Her er fire grafer, der viser den opsigtsvækkende økonomiske situation, vi står i lige nu

Den politik, der holdt hånden under økonomien i coronaperioden, var nok for lempelig og en del af årsagen til de problemer, vi står i nu, siger tidligere vismand Michael Svarer. Han giver her en hjælpende hånd til at forstå den økonomiske situation. For hvor meget af det, der foregår, er psykologi, og hvor meget er helt fornuftigt?