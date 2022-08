Test af ny type tablet: Børnene kæmpede om at få lov til at bruge notesappen og pennen og skrible, tegne og skravere løs

Den iPad-lignende Onyx Boox bruger en skærmteknologi, der ligner papir og er nem at læse i solen. Perfekt til udekontoret og til at sidde og tegne på under et træ.