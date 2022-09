Forfatter var skilsmissebarn: Sara med delehamsteren havde det på samme måde som mig

Med bogen ’Generation 7/7’ vil Emilie Stein Thorsen give skilsmissebørn en mulighed for at spejle deres svære følelser i andres. Dette uddrag er bogens andet kapitel, som handler om den dårlige samvittighed, mange mærker, når de skal dele deres liv og opmærksomhed mellem to hjem.