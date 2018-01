Arbejde med revner i aksler trækker ud: DSB forventer færre tog på Sjælland indtil 23. marts Der vil køre færre toge på Sjælland i længere tid end forventet efter fund af revner på flere togaksler.

Togpassagerer på Sjælland må væbne sig med tålmodighed. Der kommer nemlig til at gå længere tid end forventet, før togdriften på Sjælland bliver normal igen.

DSB forventer, at der vil køre færre tog frem til 23. marts, skriver DSB i en pressemeddelelse.

»Jeg vil gerne over for vores kunder beklage de gener, som det nødvendige kontroleftersyn af ME-lokomotiverne giver. Vi arbejder intenst på hurtigst muligt at få flest mulige tog i drift igen«, siger Dan Stig Jensen, chef for DSB's driftsværksteder.

DSB tog 33 lokomotiver ud af drift fredag 26. januar, fordi der blev fundet begyndende revnedannelser på to aksler.

»Når det tager så lang tid, skyldes det, at hver aksel skal igennem flere processer med varmekrympning og efterfølgende afkøling. Alene afkølingen skal ske tre gange og tager 24 timer hver gang«.

»Ud over det skal der lægges undersøgelsestid og for eksempel afslibning af den enkelte aksel til«, siger Dan Stig Jensen.

DSB oplyser, at alle lokomotivernes aksler skal undersøges, og at det er en tidskrævende proces.

»Vi har valgt at tage alle ME-lokomotiverne ud af drift, fordi revner i akslerne i yderste konsekvens giver en risiko for akselbrud«.

»De begyndende revnedannelser kan ikke ses og vurderes med det blotte øje, når akslerne er monteret på toget. Derfor har vi valgt at tage alle lokomotiver ud af drift for at få klarhed over omfanget og karakteren af revnedannelserne«, siger Dan Stig Jensen

DSB har sat togbusser ind for at supplere den manglende togdrift og anbefaler, at man holder øje med ændrede togtider.

ritzau