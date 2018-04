Trafikskifte: Cyklerne er ved at tabe til bilerne

Det går fremad med bilerne på vejen. Og tilbage for cyklismen.

Tal viser, at cyklerne på landsplan fylder stadigt mindre i trafikken, at der kommer stadigt flere biler på vejen, og at cykelsalget ser ud til at gå nedad.

Ifølge Vejdirektoratet har cykeltrafikken de seneste fire år været på tilbagegang. Til gengæld er personbilparken øget med over 20 procent gennem de seneste ti år og rundede sidste år over 220.000 nye biler. I alt er der nu 2,5 millioner biler i landet - et tal, der ventes at runde 2,8 millioner om fire år.

Til gengæld tyder meget på, at salget af cykler går tilbage. Godt nok er der ikke præcise tal for cykelsalget i Danmark. Danmarks Statistik opgør det ikke.

Cykelbranchen melder om fald i salget

Men brancheorganisationen Danske Cykelhandlere har forsøgt at beregne, hvordan det har udviklet sig. Dens tal indikerer, at salget i 2017 er gået ned med omkring 25 procent i forhold til 2015, hvor der løseligt anslået blev langet over 500.000 cykler over disken. Sammenlignet med for ti år siden er tilbagegangen endnu større: Siden dengang er cykelsalget gået cirka 45 procent tilbage, antyder tallene.

»Der er en nedgang«, konstaterer organisationens direktør Thomas Johnsen.

»Men omvendt sker der meget i de store byer, hvor kommunerne udbygger infrastrukturen og satser meget på cykeltrafikken. Så vi håber på en stigning«.

Unge kan få kørekort tidligere

Udviklingen går imidlertid cykeltrafikken imod på flere punkter, erkender han. I dag kan 17-årige begynde at tage kørekort. Biler er blevet billigere og de mindste modeller er prismæssigt blevet meget overkommelige for mange. Og så har de folkevalgte sænket bilafgifterne.

Man ser nu unge i gymnasiealderen, der har egen bil. Sådan var det ikke tidligere. Thomas Johnsen

»Det er en udfordring. Man ser nu unge i gymnasiealderen, der har egen bil. Sådan var det ikke tidligere. Men omvendt kan man se, at elcyklen bliver alternativ til bil nummer 2«.

Til gengæld kan de nye elcykler være med til at øge cykelbranchens omsætning: »Vi ser lys for enden af tunnelen, især fordi vi har elcyklerne. Det er et produkt, der er uegnet til, at man selv står og servicerer det. Man skal vide noget om det tekniske«.

Færre solgte cykler

Søren Sørensen er ejer af Sørens Cykler på Frederiksberg og er med i Cykelstyrken-kæden.

Han genkender udviklingen i brancheorganisationens tal.

»Vi har en generel tilbagegang i stykenheder. Antallet af enheder er gået ned de seneste tre år. Til gengæld har vi solgt flere dyre cykler, så vort totalsalg er ikke faldet så markant«, oplyser han.

Den sænkede aldersgrænse og de billigere biler kan sagtens have betydning for det samlede danske salg af cykler, mener han: »Det har nok mere betydning på landsplan i de mindre kommuner. Jeg tror ikke, at nærtrafikken i København er ramt. Vi er ikke så hårdt ramt som nogle provinsbyer kan være, hvor der er blevet længere til arbejdspladserne og hvor folk pendler længere.

»I København er vi nok mere ramt af, at den offentlige transport er blevet et godt alternativ, specielt for unge, der ikke gider sved i hårrødderne, når de skal til et arrangement«, siger Søren Sørensen.

Dårlig sommer var »ikke befordrende«

En anden brancherepræsentant er direktør Morten Kold fra den store Fri Bikeshop-kæde. Han er fortrøstningsfuld trods salgstallene.

»Det er klart, at et år som 2017 med det vejr, vi havde, ikke har været befordrende for cykelbranchen. Og det er også klart, at tallene var meget høje i 2007 og 2008 før finanskrisen« siger han. Han vil af konkurrencehensyn ikke udtale sig om kædens salg, men tilføjer, at »vi ikke ser den tilbagegang«, branchens tal indikerer.