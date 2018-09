Pas på! Lige nu roder hver syvende chauffør med mobilen eller maden, mens han kører lastbil eller bus Politiet vil i uge 40 holde ekstra øje med, om vi har opmærksomheden på trafikken, når vi kører.

Lige nu - ude på de danske veje - er knap seks procent af bilisterne i personbiler eller varevogne ikke opmærksomme på trafikken omkring dem: De er nemlig i gang med at spise eller drikke, eller de er optaget af deres mobiltelefon eller af at indstille bilens gps. Mens de kører.

Det samme gælder for knap 15 procent af førerne i lastbiler og busser. Altså flere end dobbelt så mange, som i person- og varebiler.

Det er Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, der i marts og april sidste år har observeret i alt 26.010 trafikanter på vejene i landets 12 politikredse.

»Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt«, siger Tove Hels, strategisk analytiker i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Sker der noget uventet, er vores reaktionstid langsommere, hvis vores tanker eller hænder er et andet sted, end de skal være Tove Hels, strategisk analytiker, Rigspolitiets nationale Færdselscenter

Kører man eksempelvis 80 km/t og kigger på sin mobil eller sin gps i fire sekunder, har man kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken.

»Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken«, siger Tove Hels.

Politiets observationer har alene fokuseret på den uopmærksomhed, der umiddelbart kan ses gennem en bilrude. Dertil kommer den del af uopmærksomhed, der ikke kan ses. Den, der skyldes, at trafikanter er trætte, stressede eller hører høj musik eksempelvis. Andelen af uopmærksomme trafikanter lige nu er dermed formentlig højere, end tallene angiver.

»Uopmærksomhed i trafikken er farligt, fordi vi skal bruge en vis kapacitet for at køre bil på en forsvarlig måde. Sker der noget uventet, er vores reaktionstid langsommere, hvis vores tanker eller hænder er et andet sted, end de skal være. Vi får simpelthen sværere ved at udføre en undvigemanøvre, hvis vi er distraheret af en mobiltelefon for eksempel«, siger Tove Hels.

Derfor sætter politiet i uge 40 - 2.-8. oktober - ind med en landsdækkende kampagne, hvor det vil sætte ind med især kontrol af uopmærksomme trafikanter. Konkret vil de holde øje med, om vi har blikket fæstnet på trafikken, når vi kører.

Vi kan næsten ikke lade være med at pille ved de skærme, for det er så tiltrækkende at følge med Tove Hels, strategisk analytiker, Rigspolitiets nationale Færdselscenter

Mindst hver tredje dødsulykke skyldes uopmærksomhed

Danske undersøgelser har vist, at uopmærksomhed er en medvirkende årsag i hver tredje dødsulykke i trafikken. Men det tal er formentlig lavt sat, forklarer Tove Hels, for her er alene medtaget den form for uopmærksomhed, som kan bevises. En amerikansk undersøgelse, hvor trafikanter blev filmet inde i deres biler, har vist, at to ud af tre ulykker skyldes uopmærksomhed hos trafikanten.

Nye biler har i stor stil installeret skærme, som i udgangspunktet hjælper os med at finde vej, og som giver os mulighed for at følge med i for eksempel benzin- og elforbrug eller temperaturen udenfor. Men skærmene tager også vores opmærksomhed.

»Vi kan næsten ikke lade være med at pille ved de skærme, for det er så tiltrækkende at følge med. Men man kan jo faktisk godt vælge at indstille gps'en hjemmefra og at lade være med at betjene skærmene, når man kører«, siger Tove Hels.