S-togene kører ikke mellem København H og Vesterport

S-togene holder tirsdag eftermiddag stille på den centrale strækning mellem Københavns Hovedbanegård og Vesterport.

Det skyldes, at et S-tog er brudt sammen mellem de to stationer.

»Toget er fyldt med passagerer. Dem er vi ved at få ud, og derefter skal det havarerede S-tog fjernes«, siger DSB's pressevagt.

Hændelsen betyder, at S-togene vender på Vesterport og Københavns Hovedbanegård.

Pressevagten kan kort før klokken 16.30 ikke sige noget om, hvornår togene kan køre mellem de to stationer igen.

ritzau