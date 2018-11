Stigende benzinpris giver pendlere højere kørselsfradrag næste år Pendlerne får nogle flere øre per kilometer i kørselsfradrag i 2019, da benzinprisen har kurs opad.

De danske pendlere kan se frem til højere kørselsfradrag i 2019. Grunden er, at der er udsigt til højere benzinpriser.

Det oplyser Skattestyrelsen, efter at Skatterådet har beregnet næste års satser.

De første 24 kilometer til og fra arbejde hver dag vil man som hidtil ikke kunne få fradrag for.

Men for de følgende kilometer op til 120 kilometer får man et fradrag på 1,98 kroner per kilometer. Det er fire øre højere end i år.

De efterfølgende kilometer på landevejen giver 0,99 kroner per kilometer - to øre mere end i 2018.

»Når satserne kommer til at stige, så skyldes det først og fremmest, at vi forventer, at benzinpriserne stiger i 2019«, siger Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet, i en pressemeddelelse.

Hvis man for eksempel har 40 kilometer til arbejde, betyder de højere satser, at der er omkring 500 kroner mere i fradrag næste år, som så til gengæld kan risikere at blive modsvaret af en højere benzinpris.

Skatterådet har i sin beregning sat den gennemsnitlig benzinpris på 12,76 kroner per liter næste år.

ritzau