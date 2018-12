Endnu en knast fjernet i DSB-forhandlinger om arbejdstid DSB og Dansk Jernbaneforbund har nu to ud af tre aftaler på plads for DSB's kørende personale.

DSB og Dansk Jernbaneforbund, der ligger i hårde forhandlinger, har tirsdag fået en knast mindre at koncentrere sig om.

Uenigheder førte i november til flere arbejdsnedlæggelser, der påvirkede togdriften i hele landet.

Parterne er nu blevet enige om en aftale om arbejdstiden for 1100 togførere med job i DSB's fjern- og regionaltog. Det skriver Avisen.dk.

Aftalen følger de samme principper, som parterne mandag 10. december blev enige om i en aftale for 500 lokomotivførere på S-togsnettet.

Intet bliver dog underskrevet, før man har en aftale for alle 3000 lokomotivførere, togførere og stationsbetjente.

Er tilfreds med aftalen

Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen er meget tilfreds med aftalen, der betyder, at man nu har to ud af tre aftaler på plads for DSB's kørende personale.

»Spørgsmålet om arbejdstid, og det at have et sammenhængende arbejds- og privatliv, har fyldt meget blandt medarbejderne«, siger Flemming Jensen i en pressemeddelelse fra DSB.

»Vi har nu sammen med medarbejdernes forhandlere fundet gode løsninger på netop disse spørgsmål.

»Jeg håber, at vi hurtigst muligt også kan få en aftale om arbejdstiden for lokomotivførerne i fjern- og regionaltog på plads. Det er den sidste personalegruppe, der mangler aftale om arbejdstiden«.

Efter at første aftale var på plads 10. december meddelte Dansk Jernbaneforbund, at man stadig manglede 95 procent af forhandlingerne.

Uenigheden mellem parterne hænger sammen med, at DSB tidligere i år meldte sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri.

Derfor skulle de ansatte ud af den statslige overenskomster og over på en privat overenskomst. I den forbindelse skal en række lokalaftaler forhandles på plads.

DSB har ønsket at have langt mere styring med arbejdstiden end tidligere. Det har Dansk Jernbaneforbund kæmpet imod.

ritzau