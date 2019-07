Drømmer du om en times transport mellem landets største byer? Nu vil rødt flertal genoplive Togfonden trods to store forhindringer Der er uafklarede ting i fase to af Togfonden, som forligskredsen skal tage stilling til, fortæller minister.

I foråret blev Togfonden lagt død, da Dansk Folkeparti trak sig fra forliget, som blev indgået i 2014 sammen med SRSF-regeringen og Enhedslisten.

Men med folketingsvalget skete et skifte i flertallet fra blåt til rødt.

Dermed er der igen et flertal bag Togfonden, som skal blandt andet skal sikre, at togpassagerer kun bruger en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer.

Det konstaterer transportminister Benny Engelbrecht (S). Han fortæller, at han vil mødes med partierne bag forliget efter sommerferien med henblik på at få anden fase af aftalen i gang.

Der er dog ingen konkret mødedato endnu.

»Det er klart, at der er nogle uafklarede ting i fase to af Togfonden, hvor Togfondens forligskreds vil skulle tage stilling til, hvordan det skal håndteres«, siger Benny Engelbrecht.

En times transport mellem storbyer

Et af de store mål i Togfonden er at sørge for, at der kun er en times transport mellem landets største byer, København-Odense, Odense-Aarhus, Aarhus-Aalborg og Odense-Esbjerg.

Om det stadig er et mål for ham, svarer han:

»De målsætninger, som er i Togfonden, om at sikre mere stabil drift, rettidig drift og ikke mindst en hurtigere transport mellem landsdelene, er min rettesnor«.

»Hvordan vi præcis gør tingene i den sidste detalje, det er selvfølgelig op til de partier, som er en del af forligskredsen«.

To af fortidens synder

Benny Engelbrecht erkender, at der er store udfordringer for det danske jernbanenet. Han peger på, at jernbanen er udformet af 'to af fortidens synder'.

Jeg synes, man skal droppe den. Det har jeg syntes gennem længere tid, efter at den blev væsentligt dyrere, og vi begyndte at se, hvad effekterne - eller manglen på effekter - i virkeligheden er Transportordfører Andreas Steenberg (R)

Den ene er signalsystemet, som er blevet forsinket i syv år i forhold til det oprindeligt planlagte, og den anden er sen elektrificering, lyder det.

»Det vil sige, at det kommende årti skal bruges på at få det færdiggjort«, siger han og tilføjer:

»Togfonden har sikret, at man kan få elektrificeret hovedbanenettet i Danmark - også gennem Jylland. Det er jo også en fortidens synd, at man ikke for længst har omstillet til en elektrificering«.

»Så opgaverne på det område er jo store. For at være sikker på at have stabil drift og de rigtige hastigheder, skal man i mål med de to store løsninger«.

En del af Togfonden er også en togbro over Vejle Fjord. Benny Engelbrecht vil dog endnu ikke lægge sig fast på, om det skal være en bro eller en tunnel.

En anden del af Togfonden er den omstridte togbane fra Billund til Vejle, der har fået tilnavnet Billundbanen. Jernbaneprojektet står til at koste 926 millioner kroner uden togdrift.

De Radikale mener ikke, at den skal gennemføres.

»Jeg synes, man skal droppe den. Det har jeg syntes gennem længere tid, efter at den blev væsentligt dyrere, og vi begyndte at se, hvad effekterne - eller manglen på effekter - i virkeligheden er«, siger transportordfører Andreas Steenberg (R) til Børsen.

ritzau