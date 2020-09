Mange kender ikke reglerne: Hvem skal stoppe for hvem, når bussen holder ind ved et stoppested?

Hændelsen er velkendt i trafikken: En bybus standser og skal sætte sine passagerer af direkte på cykelstien ved stoppestedet. Nye ventende passagerer gør klar til at gå om bord.

Alligevel fortsætter nogle cyklister og andre kørende på cykelstien køreturen uden at standse op for at give plads til passagererne, sådan som færdselsloven ellers siger, at de skal.

En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at op mod hver femte ikke ved, hvad der egentlig skal gøres i situationen.