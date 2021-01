Store prisstigninger venter for populært transportkort

Pensionisternes papkort til offentlig transport på Sjælland var på vej i graven, men efter voldsomme protester blev beslutningen omgjort, og pensionistkortet, i daglig tale mimrekortet, får lov at fortsætte.

Til gengæld venter store prisstigninger i januar. Det betyder, at det for nogle pensionister bliver op til 50 procent dyrere at købe kortet.

Kortet købes for 3 måneder ad gangen og giver fri rejse i en række zoner, men der er samtidig en række begrænsninger i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen.

Når prisen stiger 17. januar, kommer et 3-zoners mimrekort til at koste 630 kroner for 3 måneder. I hovedstadsområdet har det tidligere kostet 460 kroner, mens det på Vest- og Sydsjælland hidtil har kostet 420 kroner.