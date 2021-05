Cyklister: Drop mobilen, kig op og hør efter

BRUG TO SEK. MERE

Råder for Sikker Trafik anbefaler, at trafikanterne husker at orientere sig, når de kører ind i et vejkryds.

Det handler om at afpasse farten før kryds og sideveje og tage sig tid til at se sig for.

Bilister skal især orientere sig, når de drejer til højre eller til venstre, understreger Sikker Trafik.

Cyklister skal ifølge rådene holde øje med højresvingende bilister, der kommer bagfra, samt med venstresvingende bilister, som kommer forfra.