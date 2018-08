En smartere Rejseplan skal få flere til at skrotte bilen I hovedstaden bliver flere transportformer samlet i en ny version af Rejseplanen. Tjenesten skal fremme den grønne transport.

Fra 1. september får trafikanter og pendlere i hovedstaden lidt lettere ved at komme fra A til B, og ikke blot lidt af vejen, men hele vejen.

Rejseplanen, der i forvejen bruges af 3 ud af 4 danskere, lancerer således en testversion af MinRejseplan i hovedstaden på den første efterårsdag.

I dag guider Rejseplanen brugerne frem til den næste afgang med primært bus, tog og metro, men fremover vil tjenester for samkørsel, taxi, delebiler og delecykler blive omfattet af den digitale guide.

Dermed kan brugeren få foreslået andre transportformer der, hvor den kollektive trafik standser, ligesom man kan blive guidet hen til, hvad der henholdsvis er den hurtigste og billigste rejse.

»Rejseplanen er i forvejen en af danskernes foretrukne apps, men vi kan i undersøgelser se, at en væsentlig udfordring er at komme til og fra bussen eller toget. Vi kobler nu flere rejseformer på end nogensinde før, og det betyder, at vi kan guide til den første og sidste mil på hele rejsen. Samtidig har kunderne forskellige præferencer, afhængig af, om de har travlt, er på arbejde eller har fri, og nu får de langt flere valgmuligheder«, siger Christina Hvid, adm. direktør for Rejseplanen, der er ejet af af de offentlige trafikselskaber.

4.000 konferencedeltagere bliver testkaniner

Pilotprojektet lanceres, testes og evalueres i forbindelse med en stor konference om intelligente transportsystemer, ITS World Congress, i Bella Center 17. til 21. september. Konferencens 4.000 delegerede fra hele verden bliver koblet på MinRejseplan, og Københavns Kommune finansierer deres brug af den kollektive trafik under opholdet i hovedstaden.

Både staten, regionen og trafikselskaberne bidrager også til udviklingsprojektet, der sigter mod at gøre den kollektive trafik og grønne transportformer mere attraktive.

For Københavns Kommune er ambitionen at mindske trængslen og forbedre luftkvaliteten. Mellem 2008 og 2016 var der en stigning i bilejerskabet i kommunen på 18 procent, men hen over stort set samme periode er der registreret et fald i antallet af kørte kilometer i bil på 4 procent.

Med andre ord holder mange biler ofte stille og optager unødig plads i byrummet. Med den nye tjeneste får københavnerne et argument mere for at droppe bil nummer et eller to.

»Med færre biler i byen eller en begrænset vækst i bilejerskabet, vil der blive plads til flere grønne rum i byen. Ideen med MinRejseplan er at give borgerne en mulighed for at foretage nogle grønne valg. Man giver dem mobilitet, uden de nødvendigvis har en bil selv«, siger Steffen Rasmussen, projektchef i kommunens teknik- og miljøforvaltning.

Først lanceret i Nordjylland

MinRejseplan er et eksempel på såkaldt mobilitetsservice, der ved hjælp af ny teknologi og data spås at kunne revolutionere vores transportvaner. Andre europæiske byområder har lanceret lignende tjenester, der nogle steder også integrerer en fælles og simpel betalingsløsning.

MinRejseplan med de nye transportformer blev lanceret i Nordjylland for tre måneder siden. Siden har 18.500 nordjyder downloadet app’en, og der foretages hver måned 1 million søgninger.

Efter en evaluering af testversionen vil MinRejseplan blive udbredt i hovedstaden senere på efteråret, og ambitionen er, at den kan blive udbredt til hele landet i 2019. Med tiden vil der også blive koblet en betalingsløsning på, siger Christina Hvid:

»Der er mange flere forskellige transportformer i hovedstaden og selvfølgelig flere borgere, så MinRejseplan skal nu stå sin prøve i endnu større skala«.