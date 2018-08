Søren Ryges brevkasse: Skræm fuglene væk med gavebånd

Kirsten Søndergaard:Jeg læste i Politiken for et par uger siden, at du og Cathrine var uenige om afdækning af buske. Cathrine ville have et net og du ikke, og der må jeg give dig ret, sæt aldrig et net op. Du vil miste mange fugle, og den død, de lider, er ikke de bær værd.