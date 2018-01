Ældre er bedre til at spise forskellige slags grønt end unge Kigger man i grøntskuffen hos unge og ældre findes der langt flere forskellige slags grøntsager hos personer +50. Manglende viden om råvarer og manglende evner i køkkenet er forklaringen på, at de unge er mere ensidige i deres grøntsagsvalg.

Hvis de unge 18-29-årige og ældre over 50 års forhold til grøntsager skal sammenlignes med musik, er der ingen tvivl. De unge ville være et simpelt poporkester med få instrumenter, mens de ældre var et større sammenspillet band med et bredt, nuanceret og langt mere avanceret repertoire.

Danskernes forhold til grøntsager varierer nemlig meget efter, hvor gamle de er. Og ældre danskere bruger hen over året langt flere forskellige typer grøntsager end unge.

Det viser en stor kortlægning af danskernes kendskab til og brug af grøntsager, som blandt andet Landbrug & Fødevarer står bag. Mere end 1.000 danskere har detaljeret beskrevet deres syn på og brug af grøntsager.

De unge mangler evner i køkkenet til at mestre grøntsager, der ikke lige er løg og gulerødder

Hvor ældre danskere i snit spiser 28 forskellige typer grønt, kommer der kun 22 forskellige slags i de unges munde over året. Det svarer til, at unge bruger 20 procent færre forskellige typer grøntsager end dem, der er over 50 år. Samtidig har de ældre langt lettere ved at tænke grøntsager ind, når de står i køkkenet eller supermarkedet, og så får de ældre også oftere brugt det hele, så halvdelen af kålhovedet ikke ender halvråddent i skraldespanden.

Mens 47 procent af de ældre danskere ’ingen udfordringer’ oplever ved brug af grøntsager, er det kun 19 procent af de unge, der føler sig lige så sikre i det grønne køkken.

Jo ældre man er, desto mere tryg er man både ved at købe grøntsager og anvende dem Line Munk, ernæringschef i Landbrug & Fødevarer

»Det handler ikke om manglende kendskab til grøntsager, men kundskab«, siger Line Munk Damsgaard, ernæringschef i Landbrug & Fødevarer, der oplyser, at landbrugsorganisationen »aldrig før nu har haft så detaljeret viden om danskernes forhold til grøntsager«.

De unge oplever langt oftere, at de ikke ved, hvordan en grøntsag skal tilberedes (25 procent mod 8 procent af de ældre), de unge mangler ideer til variation (46 procent mod 15 procent ældre), og mange unge føler, at de har svært ved at undgå madspild (27 procent mod 6 procent), når de har grøntsager i huset

»Det interessante er, at de unge godt kender grøntsagerne. De ved, hvad de enkelte grøntsager er, og hvordan de smager. Der adskiller de sig ikke særligt fra de ældre. Men de unge vælger alligevel at købe langt mindre varieret i den grønne kategori«, siger Line Munk Damsgaard.

Undersøgelsen siger intet om, hvor meget grønt danskerne egentlig spiser. Kun om, hvilke grøntsager de kender, spiser ugentligt og månedligt samt deres primære repertoire.

»Jo ældre man er, desto mere tryg er man både ved at købe grøntsager og anvende dem. Alle aldersgrupper har forstået og ved, at grøntsager er sundt. Det er også den væsentligste grund til et køb. Hertil kommer smagen, samt at det er nemt. Men vi har nok brugt for meget tid på at tale om sundhed i forhold til grøntsager. Jeg tror, vi skal til at tale langt mere om smag og brug, for der er jo en grund til, at særligt de unge ikke genbesøger en lang række grøntsager, som de kender. De har muligvis fået dårlige smagsoplevelser, og så mangler de unge evner i køkkenet til at mestre grøntsager, der ikke lige er løg og gulerødder«, siger Line Munk Damsgaard.

Ifølge lektor på Institut for Ernæring på Metropol Jon Fuglsang, der forsker i unges forhold til mad, måltider og fødevareforbrug, er der både en god forklaring og en vigtig lære at hente fra undersøgelsen.

Alle kan bruge et løg

»På den ene side er det helt naturligt, at mennesker, der i mange, mange flere år har drevet en husholdning, kan mere i et køkken end de unge. Den gamle Irma-direktør Alfred Josefsen formulerede det engang sådan, at man skal kunne et antal retter svarende til sin alder. Det er naturligvis en sjov måde at sige det på, men der er noget rigtigt i det. Det betyder jo, at unge naturligt vil kunne færre retter, hvori der indgår grøntsager, end de ældre«, siger han.

»Men på den anden side afspejler undersøgelsen også, at grøntsager er ingredienser, der kræver erfaring. Alle kan bruge et løg, men ikke alle kan bruge et græskar eller jordskokker. Og det er kundskaber, som de unge ikke får på samme måde som tidligere«, siger han.

Jon Fuglsang forklarer, at de, der i undersøgelsen er over 50 år, nok også havde et bredere repertoire af grøntsager, dengang de var i 20’erne, og også i en tidligere alder bedre kunne håndtere et helt hvidkål eller rosenkål.

»Der er ikke længere samme fokus på madlavningskundskaber som tidligere. Hverken i familien eller skolerne. Madlavning er tidskomprimeret i dag. Det skal gå hurtigt, typisk under 30 minutter, fordi forældre vælger at bruge tiden på alt muligt andet. Vi ved også, at kun 2-3 procent af børnene hjælper til regelmæssigt i køkkenet – og det var jo sådan, man traditionelt lærte håndværket. Derfor får de ikke de basale madlavningserfaringer og kan derfor mindre end tidligere generationer«, siger han.

Unges manglende madlavningskundskaber har Landbrug & Fødevarer også fanget fra undersøgelsen.

»De unge vægter tid og nemhed højere end de ældre. Derfor bliver de også tiltalt i langt højere grad af vores convenience-løsninger (grøntsager, der er klar til brug, red.). Så står de heller ikke med et halvt rødkål, som de ikke ved, hvad de så skal gøre af«, siger Line Munk Damsgaard.

»De ældre er bedre til at bruge det hele. De kommer fra en nøjsomhedskultur, hvor intet skulle gå til spilde. Hele madspildsdagsordenen, der nu også fylder meget blandt de unge, er jo egentlig bare gamle dyder, der igen er blevet moderne. De unge har bare ikke samme forudsætninger som de ældre for at leve efter de tanker, men det er jo gamle dyder om at få maden til at strække mest muligt, hvor intet skal smides ud – heller ikke selv om det har stået i køleskabet i to dage – vi ser komme igen«, siger hun.

Fokus på madspild og evner til at bruge grøntsager er også en af grundene til, at Landbrug & Fødevarer ser lyst på grøntsagernes fremtid for alle danskere. De ældre spiser ifølge undersøgelsen langt flere af særligt de gamle grøntsager som kål og rodfrugter.

»Det sjove er, at firstmoverne ifølge vores undersøgelse netop også har et stort fokus på de grove grøntsager, hvor nærings- og sundhedsværdien er stor. Vi er overbeviste om, at kålen er på vej tilbage. De unge vil meget gerne spise flere grøntsager, men en del af dem skal altså bare hjælpes lidt til det«, siger hun.

Disse grøntsager spiser vi mest af * Gulerødder: 94 % Løg: 93 % Agurk: 92 % Tomat: 91 % Peberfrugt: 90 % Græskar: 11 % Rabarber: 15 % Jordskokker: 19 % Hvide asparges: 19 % Fennikel: 19 % * Tallene viser antal voksne danskere, der spiser grøntsagen opgjort per måned. Der er taget højde for sæson. Kilde: Alle tal i artiklen og grafikken er fra en forbrugerundersøgelse af danskernes kendskab og holdning til grøntsager. Undersøgelsen er foretaget af Landbrug & Fødevarer, som har spurgt 1.038 danskere mellem 18 og 70 år. Vis mere

Kål rykker op i hierarkiet

De unge er ifølge undersøgelsen mere optaget af pris end de ældre, og også her er rodfrugter og ikke mindst kål noget, som Landbrug & Fødevarer spår større udbredelse, fordi kål giver »utrolig meget mad for meget få penge«.