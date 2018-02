Læge bag MRSA-kursus: Det er et politisk valg, at man kan få et kursusbevis med nul rigtige svar Men onlinelæring er effektiv, når det handler om at forhindre smitte med multiresistente bakterier fra svinestalde, mener manden, der har udviklet kurset.

Når ansatte i svinebranchen sætter sig ved computeren for at tage et kursus på halvanden time i at undgå skadelige, resistente bakterier, møder de den samme kursusskabelon, som ansatte i sundhedsvæsnet gør, når de lærer om for eksempel håndhygiejne.

Det oplyser læge ved Statens Serum Institut Brian Kristensen, som har stået for at lave det kursus, som i dag bliver kritiseret for at være en alt for uambitiøs indsats mod multiresistente bakterier, som kan smitte fra svin til mennesker.

En arbejdsgruppe under Fødevarestyrelsen anbefalede ifølge dagbladet Information i en rapport fra januar 2016 at indføre et obligatorisk endags-AMU-kursus for svinearbejdere.

Men de planer er nu droppet til fordel for et kortere onlinekursus med en afsluttende test, som det ikke er nødvendigt at bestå.

Men online-kurset handler om mere end bare at besvare 12 spørgsmål, siger Brian Kristensen, som er ekspert i smitteveje og hygiejne.

»Kurset tager udgangspunkt i den hverdag, de ansatte i svineproduktionen har, og lærer dem om deres hverdag ud fra et fagligt synspunkt. Det er refleksiv læring, som gør det lettere at forstå, hvordan man håndterer MRSA«, siger Brian Kristensen.

Men hvorfor et onlinekursus?

»Online kan du dels præsentere den nyeste viden, vi har, og sørge for at den løbende bliver opdateret. Det er ensartet information, uanset om du opholder dig i Hjørring, Slagelse eller København. Og dels kan du tilgå de forskellige spørgsmål og finde svar, når du har brug for det«, siger Brian Kristensen.

Hvorfor kan man bestå kurset, selv om man svarer forkert på alle spørgsmål?

»Det er et politisk valg, at man ikke skal klare adgangskrav. Jeg vil tro, at man ville øge motivationsfaktoren for at folk kommer ind og gennemfører kurset. Men medarbejderne skal jo stadig fremvise deres bevis, når fødevarekontrollen kommer, og så kommer det frem i dagens lys, hvis de ikke har svaret rigtigt. Det er mit håb, at de vil spørge, om de ansatte har styr på at håndtere MRSA, hvis de ser, at flere medarbejdere har et bevis med ingen eller kun få rigtige svar«, siger Brian Kristensen.

Mange ansatte i svinestaldene kommer fra andre lande. Hvordan vil I sikre, at de kommer igennem kurset?

»Det har vi taget højde for, de kan både tilgå kurset på dansk og på engelsk«.

Men hvordan kan I vide, at ansatte i svinestalde har samme fokus på MRSA-kurset, som for eksempel sygeplejersker har på håndhygiejne eller andre procedurer på sygehusene?

»Jeg har ikke været i så mange svinestalde, men jeg tror, at de er lige så stolte som læger og sygeplejersker af det, de laver, og har lige så stor fokus på at gøre det rigtige. De har været meget opsatte på ikke at føre nogle skadelige bakterier ind til de her dyr. Nu skal vi sikre, at de heller ikke tager noget ud igen. Der er faktisk umådelig meget viden om mikroorganismer i det her erhverv, og nu får de mulighed for at vide, hvordan de undgår at bringe smitte væk fra deres arbejdsplads«, siger Brian Kristensen.