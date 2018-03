Forbrugerrådet Tænk advarer: Vegansk pizzaost indeholder potentielt kræftfremkaldende olie Violife revet ost uden mælk smelter og smager underligt, viser test. Men det værste er, at der er fraktioner af usunde olie i produktet.

Ost til pizzaen er en svær øvelse, hvis du er veganer, og derfor ikke vil bruge produkter, der stammer fra dyr.

Nu viser en test fra Forbrugerrådet Tænk, at en erstatning for revet ost henvendt til veganere er så ringe, at forbrugerorganisationen råder kunderne til at undgå osten.

'Violife Mild cheddar flavour grated', som er indkøbt i Føtex, indeholder ifølge testen en fraktion af mineralske olier (MOAH), som er mistænkt for at kunne give kræft.

»Derfor får produktet som det eneste i testen bedømmelsen 'under middel' i uønsket kemi«, skriver Forbrugerrådet Tænk på sin hjemmeside.

Naturli' Foods, som importerer produktet, siger til Tænk, at man vil holde øje med indholdet af mineralske olier og sikre, at de ikke overskrider grænseværdierne.

Smager som læbepomade

En vare, som skal erstatte ost, skal helst tilføje en kvalitet til maden. Men heller ikke her klarer Violife opgaven særligt godt.

Den smelter ikke som de mælkeholdige oste. Den har en flydende konsistens, som gør, at den næsten flyder ud over den person, der skal spise pizzaen.

Den veganske ost har en duft af læbepomade, som desværre også hænger ved i smagen, og ingen af smagtesterne har noget positivt at sige om produktet, skriver Tænk og slutter sin sønderlemmende kritik:

»Konklusionen er, at det i højere grad vil ødelægge en pizza end gøre noget godt for den«.

Er man ikke til vegansk ost, kan man gå efter Coop's Änglamark Økologisk revet ost 27 %, der vinder testen.