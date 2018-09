Fødevarefusk: Dominos filmet i gang med at snyde med datomærkningen Pizzakæde afsløres i fusk med holdbarhedsmærkningen af Operation X-udsendelsen.

Det kan godt være, at fødevarerne er blevet for gamle. Men så ændrer man blot datomærkningen og så går det nok.

Det er det billede, TV2's program Operation X i aften tegner af fødevaresikkerheden i den landsdækkende pizzakæde.

Ifølge tv-stationen har medarbejdere gang på gang fusket med holdbarhedsmærkningerne, så gamle fødevarer kan ende på kundernes pizza, og virksomheden dermed sparer penge. Det har blandt andet betydet, at shawarma er blevet anvendt, selv om det var 20 dage over sidste holdbarhedsdato og dermed langt over fødevarevirksomhedens egne holdbarhedsforskrifter.

To måneder gammelt kød

En butikschef kommer til over for en af Operation X's muldvarpe at afsløre, at det forgår alle steder og at der fra oven ikke ses med milde øjne på, at udløbne fødevarer kasseres.

»De vil ikke have, at jeg smider mad i skraldespanden«, lyder begrundelsen fra en butikschef.

Det fik da også konsekvenser, da en Dominos-ansat valgte at smide kød ud. Det var to måneder gammelt. Og dén handling indbragte ham en skideballe, oplyser han over for tv-programmet.

Det fremgår af TV2-udsendelsen, at kæden har afkrævet sine ansatte en tavshedspligt og at den truer dem med sagsanlæg, hvis de fortæller noget om, hvordan pizzaerne laves.