Julesweateren: Er du også hoppet med på julens store dille?

KLÆD DIG PÅ

Julesweatrenes mærkedage

Christmas Jumper Day: Arrangeret af britiske Red Barnet, Save The Children under sloganet ’make the world better with a sweater’, falder i år fredag 13. december.

National Ugly Christmas Sweater Day: Amerikansk fejring, falder hvert år tredje fredag i december, i år fredag 20. december. Opfordrer til, at man køber en grim julesweater, går med den hele dagen og deler et billede af sig selv i trøjen på sociale medier. Samarbejder med Save The Children i USA.