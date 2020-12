Caspar Erics coronajul: »Jeg satser på, at det bliver crazy«

Hvordan skal du fejre jul?

»Sammen med mine to søstre, min nevø og niece, min mor, hendes mand og måske en onkel. Som skilsmissebarn tager jeg julen ret meget, som den kommer; og jeg tror generelt, at en lektie ved corona er, at man ikke kan planlægge sig ud af alting. Men så tænker jeg faktisk også, at fordi vi kun må mødes i mindre grupper, kan det være, at julefejringen kommer til at strække sig lidt længere. Og måske i nogle nye konstellationer rundt om andre slags borde eller i en park i fuldt vintergear«.

Så du har det okay med, at julen bliver anderledes i år?